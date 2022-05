Seraina Kobler Tiefes, dunkles Blau

Seraina Kobler, geboren 1982 in Locarno, arbeitete nach dem Studium der Linguistik und Kulturwissenschaften als Journalistin unter anderem bei der ›Neuen Zürcher Zeitung‹, bevor sie sich als Autorin selbstständig machte.

In ihrem zweiten Krimi (Diogenes Verlag) lässt Seraina Kobler Seepolizistin Rosa Zambrano in einem vertrackten Fall ermitteln, der in verborgene Ecken Zürichs und in die moralischen Zwickmühlen der Genforschung führt – und zu vier Frauen, die sich jede auf ihre Weise nicht mit dem abfinden wollen, was Biologie oder Schicksal vorgeben.

In Zusammenarbeit mit den Stuttgarter Kriminächten

