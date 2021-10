Evas Äpfel: Die Nacht verleiht der Fantasie Flügel

Konzert mit Lyrik im Rahmen des Festivals "Made in Stuttgart"

Das Ensemble Evas Äpfel überrascht sein Publikum mit einer vielfältigen und eindrucksvollen Auswahl an Nacht-, Schlaf- und Wiegenliedern aus fünf Jahrhunderten.

Nur ein Flügelschlag entfernt vom Zauber der Nacht und dieser ist gewiss nicht nur romantisch.

Ein Wiegenlied ist Beruhigung, Ermahnung, Verheißung, Zärtlichkeit, Überdruss, Verzweiflung zugleich. Es wird besänftigt mit Sternen und Schafen. Gesungen wird es von Müttern in Reichtum und Armut, es hat historische Bezüge zu den weltweiten Kriegen oder gilt als Spiegel der Gesellschaft und gewiss sind die Wiegenlieder nicht nur romantisch. Ihr Ursprung verbindet die Menschen in der ganzen Welt. Diesen Liedern und dieser Musik zuzuhören und zuzusehen bedeutet, tief einzutauchen in alte Weisheiten und Bilder, in die Botschaften von Leben, Leid, Liebe, Mitgefühl und Zauber.

Das sagt die Jury von Made in Stuttgart: Evas Äpfel ist ein reines Frauenensemble, das Wiegenlieder aus fünf Jahrhunderten spielt. Dieses Konzertprogramm stellt die Erlebnisse von Frauen aus aller Welt und im Laufe der Jahrhunderte in den Vordergrund und besteht aus Rezitationen, aus feiner, aber auch starker Musik und unheimlich schönen Gesängen. (Ruth Hamilton)

Mitwirkende:

Katharina Dustmann Percussions, Gesang, Rezitation | Hajnalka Péter Gesang | Kira Langlott Gesang | Laura Jörres Nyckelharpa, Geige, Bratsche | Jule Bauer Gesang, Nyckelharpa | Daniela Heiderich Harfe, Gesang, Dudelsack | Lucia Mense Flöten

Das Konzert findet im Rahmen des Festivals Made in Stuttgart das interkulturelle Festival" des Forums der Kulturen e.V. statt, das vom 15. bis 24. November 2021 stattfindet.