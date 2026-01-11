In der Nacht ist im Zimmer der jungen Eve ein Krug zerbrochen. Ihre Mutter zieht deshalb vor das Gericht des kleinen Dorfes. Was ist passiert und worum geht es wirklich? Hat sich Ruprecht, der Freund von Eve, nachts in deren Kammer geschlichen? Und warum verhält sich Dorfrichter Adam so seltsam? Ist er selbst in das Geschehen verwickelt?

In „Eve und Der zerbrochne Krug“ überlassen wir Eve das Feld und folgen ihrer Perspektive auf die Tat und auf die Gerichtsverhandlung selbst. Dabei werden nach und nach die Macht- Strukturen aufgedeckt, die dazu führen, dass von den Beteiligten und Befragten absurde Fehlschlüsse gezogen und das Offensichtliche nicht erkannt wird. Eve muss ihren Kampf alleine führen.

Zwei Spielerinnen und ein Spieler entblättern Heinrich von Kleists Drama und eröffnen eine neue Perspektive auf den Klassiker, der mit seinem Sprachwitz und scharfer politisch-satirischer Beobachtungsgabe bis heute begeistert.