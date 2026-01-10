Nach dem Lustspiel von Heinrich von Kleist, in einer Fassung von Luca Zahn.

In der Nacht ist im Zimmer der jungen Eve ein Krug zerbrochen. Ihre Mutter zieht deshalb vor das Gericht

des kleinen Dorfes. Was ist passiert und worum geht es wirklich? Hat sich Ruprecht, der Freund von Eve, nachts in deren Kammer geschlichen? Und warum verhält sich Dorf- richter Adam so seltsam? Ist er selbst in das Geschehen verwickelt? In„Eve und Der zerbrochne Krug“ überlassen wir Eve das Feld und folgen ihrer Perspektive auf die Tat und auf die Gerichtsverhandlung.