Evelinn Trouble ~ Made of Rain

Mit „Made Of Rain“ erscheint im November ein neues Stück Musik von Evelinn Trouble als Startschuss für die gleichnamige Solo-Tournee. Ein sphärischer Trip durch Trouble’s Innenleben mit einem mystischen Text, der von Tränen erzählt, die in der Tiefe schlummern. Und einem Musikvideo, wo sie auf einer Flatearth sitzt. Vielleicht ist der Song eine Aufarbeitung der bewegten letzten Jahre zwischen London, Berlin und der Schweiz? Zwischen besetzten Häusern, Hotelzimmern und der Couch diverser Tonstudios, wo sie rastlose Zeiten verbacht hat?

In Zürich als Tochter einer schwedischen Jazz-Sängerin geboren, wird ihr das eigene Heimatland schnell zu klein. Bereits mit 17 nimmt Trouble das erstes Album in Eigenregie auf und arbeitet sich schnell an die Spitze

der Schweizer Musiklandschaft. Doch Trouble will mehr. Sie führt Regie in ihren eigenen Musikvideos und deren anderer Bands. (Ihr bervorzugtes Stilmittel: Splatter!) Sie spielt die blutrünstige Salomé in der gleichnamigen Oper, schreibt Musik für Film und Theater und tourt mit einem Theaterstück von Thom Luz durch die ganze Welt

in der Rolle eines Ritters, der vom Blitz getroffen wird. Trouble ist ein Shapeshifter, ein kreatives Multi-Talent mit dem angeborenen Drang zu experimentieren - und das über Landes-, Empfindungs-und Genre-Grenzen hinaus. Schubladen kennt ihre Kunst nicht. Als Ergebnis all dieser Arbeit gewinnt sie 2018 den Schweizer Musikpreis als jüngste Preisträgerin in der Geschichte des Preises.

Auch ihr neuester Streich lässt sich in keine Schublade stecken: Im letzen Jahr rief Trouble das erste mal aus- gewählte KünstlerInnen dazu auf, mit ihr einen Weihnachtskalender der anderen Art auf die Beine zu stellen. 24 KünstlerInnen steuern jeweils einen 60-Sekunden-Kurz-Song zu einem jährlich wechselnden Thema bei. Der Kalender 2018 enthielt unter anderem Beiträge von Faber, Ankathie Koi, Klaus Johann Grobe und International Music und war den Jazzrecordings der 20ger- 50ger gewidmet.

Das Thema dieses Jahr: Tropical; ein bunter Warnruf gegen die Bedrohung der Klimakatastrophe. Musikalisch in das Gewand von Bossanova, Surf, Samba und andere tropische Musikstile verpackt. Parallel zu dessen Er- scheinen geht Trouble nun im Dezember und Januar auf Solo-Tour um in intimer Atmosphäre mit ihrem Publikum abzutrippen. Verstärkung holt sie sich hierbei von ausgewählten Kalender-Gästen, welche mit ihr auf der Bühne stehen werden.

« [...] sie ist das Aufregendste, was der Schweizer Pop zu bieten hat.» - WOZ, 04/17

«Konsequent eingängig, konsequent sperrig, konsequent überwältigend, konsequent brüchig. [...] Evelinn Trouble hat ein neues Niveau erreicht.» - BAZ, 09/15

«Evelinn Trouble changed my life.» - Anonym, 2018