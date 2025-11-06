Evelyn Huber und Sven Faller

Harfe und Kontrabass, das ist oberflächlich betrachtet ein Duo wie aus „Die Schöne und das Biest“. Himmlischzarter Sphärenklang trifft auf dunkel-mysteriöse Nachtmusik.

Doch die Ausnahmeharfenistin Evelyn Huber und der Bassist Sven Faller brechen diese Klischees genauso, wie sie es lieben, mit ihnen zu spielen. Da streicht der Kontrabass schon mal engelsgleich lyrische Melodien, während die Harfe kraftvoll den erdigen Groove schlägt. Auch stilistisch überschreitet das Duo alle Grenzen und mischt munter Anleihen aus allem, was sein Herz bewegt. Klassischer Impressionismus, Jazz, Pop, Folklore vom Balkan bis nach Irland und Lateinamerika-nisches von Tango bis Samba verschmelzen unter den spielfreudigen Fingern der beiden zu einem berauschenden Cocktail.

Dabei verblüfft, welch unerwartete Klangfarben die zwei Virtuosen ihren Instrumenten entlocken. Zuweilen meint man, ein ganzes Orchester vor sich zu haben. Eine besondere Klangreise, die ebenso feurig wie atmosphärisch-meditativ ist.