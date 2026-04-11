Evelyn Roll „Pericallosa: Eine deutsche Erinnerung“

Nach einer lebensbedrohlichen Verletzung der „Arteria pericallosa“, der Blutbahn, die große Teile des Gehirns versorgt, kämpft sich die renommierte Journalistin Evelyn Roll zurück ins Leben.

Das Erinnern ist mühsam, das Gedächtnis muss neu trainiert werden.

Dass dabei verdrängte Familiengeheimnisse wieder ins Bewusstsein treten, gehört zum schwierigsten Teil der Gesundung. Die NS-Involviertheit der Großväter, die unmögliche Liebe der Eltern, ein verleugneter Bruder und mehr – Evelyn Roll erzählt nicht nur die Geschichte ihrer eigenen Familie: Es ist die Geschichte der Wirtschaftswunder-Generation mit all ihren Lebenslügen und blinden Flecken. Die Schauspielerin und Sprecherin Marlen Ulonska, die auch das Hörbuch zu „Pericallosa“ eingesprochen hat, wird Auszüge lesen. Evelyn Roll wird das Publikum im Gespräch an ihren Erfahrungen teilhaben lassen.

Kooperation: Katholische Erwachsenenbildung (keb), Literaturhaus Heilbronn, Stadtbibliothek Heilbronn

Anmeldung: info@keb-heilbronn.de oder 07131-741 1101