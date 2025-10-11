Event: Irish Night

Radabenteuer Irland mit Livemusik und Multi-Mediashow.

Benefizveranstaltung des VCP zu Gunsten des Pfadfinderzentrums auf dem Schachen.

Die beiden Abenteurer und Reiseradler Susanne Steinmaier und Dieter Aulich berichten in einer Multimediashow von ihrem letzten Radabenteuer in Irland. Zumeist unterwegs auf Nebenstraßen auf dem berühmten Wild „Atlantic Way“, umrundeten sie die „immergrüne“ Insel. Freuen Sie sich auf Pub-Atmosphäre, beeindruckenden Landschaftsbilder und Abenteuergeschichten und genießen Sie einen rundum irischen Abend. Musikalische Umrahmung durch Bernd Mall (Gitarre, Banjo, Akkordeon) und Renate Buchberger (Bodhrán).