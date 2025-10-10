Event: Klamottentauschparty - Kehrwoche im Kleiderschrank

Unter dem Motto „Tauschen statt Wegwerfen“ lässt sich bei der Klamottentauschparty nicht nur der eigene Geldbeutel schonen, sondern auch die Natur.

Um 18 Uhr ist Einlass in die Zehntscheuer in Münsingen. Zuerst werden die Klamotten auf „Tauschtauglichkeit“ geprüft. Exemplare mit Flecken und Löchern müssen draußen bleiben. Die guten Stücke hängen Sie im Tauschraum auf und können dann nach Herzenslust die Klamotten anderer Gäste auswählen und kostenlos mitnehmen. Umkleidekabinen zum Anprobieren sind natürlich vorhanden.

Bis kurz vor Ende der Veranstaltung kommen immer wieder neue Gäste mit Kleidungsstücken herein. Daher empfiehlt es sich, zwischendurch eine Pause einzulegen, um dann weiter zu tauschen. Für die Pause bietet die BruderhausDiakonie Getränke und Knabbereien an. Die Tauschparty verspricht viel Spaß sowohl beim Entdecken der „neuen “ Kleidung anderer Gäste, beim Ins-Gespräch-Kommen und vor allem, wenn die eigenen „alten“ Klamotten neuen Besitzer*innen Freude bereiten.

Es können nur gewaschene und sehr gut erhaltene Kleidungsstücke - maximal 15 Einzelteile - entgegengenommen werden.