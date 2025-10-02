Event

Theater-Solo von John Clancy

LTT Landestheater Tübingen, Oben Eberhardstraße 6, 72070 Tübingen

Spot an: Ein Mann betritt die Bühne. Er spricht über sich, das Publikum, das Theater selbst – und lässt es so live entstehen.

Wer dachte, er wüsste, was das hier ist: Bühne, Schauspieler, Publikum, sieht sich womöglich getäuscht, aber hoffentlich nicht enttäuscht. Denn vielleicht ist alles ja ganz anders? 

John Clancys „Event“ ist ein klug-komisches und gleichzeitig zutiefst irritierendes Solo darüber, wie wir „Theater“ kennen. Ein humorvoll-tiefgründiges Nachdenken darüber, wie absurd diese Verabredung in ihrem Kern eigentlich ist, wie bereichernd zugleich – und darüber, was sie uns über das Leben verrät.

Info

Theater & Bühne
Tags