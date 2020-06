Everdeen und Julius Krebs live im L Club Garten

Gemütlicher Biergartenflair mit kühlen Getränken, Pizza und Livemusik.

Deutschlandweite Albumreleasetour von Everdeen - Dark & Dreamy Indie Rock:

Nachdenklich und irgendwie traumversunken. Solche Art Indierock wird gerne UK oder Skandinavien zugeordnet, obwohl das Trio momentan in Süddeutschland lebt. Die Geschichte von EVERDEEN setzt sich allerdings aus internationalen Einflüssen zusammen und wird erzählt von Indierock, der Elemente aus Shoegaze und Post-Rock mit Pop verbindet, alles getragen durch Sängerin Sümeyras unverwechselbare Stimme.

Verschwommener Gitarrensound schmiegt sich in ein mystisches Elektro-Skelett, dabei geben treibende Post-Punk-Beats Sümeyra’s Stimme sanfte Bodenhaftung für bedacht tiefgründige englische Lyrics. Die Mischung aus verträumten Pop und Indie mit weiblichem Gesang mag einige an Bands wie Daughter, the XX, Radiohead oder London Grammar erinnern.

Diese vielschichtigen Einflüsse sind in EVERDEEN’s internationaler Herkunft begründet. Nachdem die deutsch-türkische Sängerin zwei Jahre als Singer-Songwriter in London lebte, beschloss sie nach San Francisco zu ziehen, wo sie im amerikanischen Gitarristen Ian Stahl einen musikalischen Seelenverwandten wieder fand. Einen Kontinent weiter, genauer gesagt in Stuttgart traf das Paar auf einem weiteren musikalischen Gefährten, dem Schlagzeuger Thommy Mross, der seitdem den Sound der Band entscheidend prägt und vervollständigt. Es dauerte nicht lang bis die Band über die lokale Szene hinaus deutschlandweite und internationale Konzerte u.a. in Österreich und Schweden spielte.

Im letzten Jahr entstanden drei Singles, deren Ziel es war, diese besondere Live-Energie einzufangen. Pure Emotion in einer Aufnahme zu verewigen ist eine Herausforderung, der sich Sümeyra, Ian und Thommy mit Unterstützung vom Produzenten Ralv Milberg (Die Nerven, Levin Goes Lightly) stellten. Diese Zusammenarbeit ergab drei teils düsterangehauchten, teils verträumt-schwebenden Songs. Mit dieser AnalogÄsthetik der drei Singles festigten sich EVERDEEN nicht nur Plätze auf diversen Playlists, sondern auch ihren Platz in der Indie Szene.