Theaterarchive gefüllt mit Theatergeschichte und -geschichten, vor allem mit Archivmaterial zur Schauspielkunst, sind auch heute noch eine wichtige Inspirationsquelle für uns Theatermacher*innen. Diese Archivschätze werden in naher Zukunft umso wichtiger, da nicht das gesamte Material digitalisiert wurde und somit nicht zur Verfügung steht. Zudem macht es Mühe und kostet viel Zeit die Theaterarchive zu durchforsten. Daher setzen wir im Kontext des aktuellen Spielplanes unsere Theaterarbeit in Bezug zu unserer bemerkenswerten Stuttgarter Theatergeschichte und erinnern an die älteste Theaterkunst: Die Schauspielkunst. Es gilt, das lokale Theaterwissen zu erforschen und zu bewahren. Dabei wollen wir mit Ihnen, unserem Publikum, über die Schauspielkunst ins Gespräch kommen.

Zum Auftakt widmen wir uns, zusammen mit den langjährigen Ensemblemitgliedern Marietta Meguid und Michael Stiller, den Inszenierungen von Bertolt Brecht / Kurt Weill / Elisabeth Hauptmann Die Dreigroschenoper am Schauspiel Stuttgart (1995 / 2014 / 2026).

Im Mittelpunkt einer weiteren Ausgabe am 17. Mai steht die Komödie und die lange Yasmina Reza-Tradition am Haus (Kunst, Gott des Gemetzels, Drei Mal Leben). Zu Gast im Mai sind Gábor Biedermann und Boris Burgstaller.

Gerade im Gespräch mit Ensemblemitgliedern werden en passant Verbindungslinien zur heutigen Theaterarbeit sichtbar. Das Archivmaterial, hier vor allem dramaturgisches Begleitmaterial zu vergangenen Inszenierungen (Proben-Notate, Szenenfotos, Programmhefte, Textbücher sowie Bühnen- und Kostümbildentwürfe) bringt den stets lebendigen Theaterprozess wieder zum Vorschein und macht ihn noch heute lesbar. Gemeinsam mit Ihren ganz eigenen Publikums-Anekdoten, Legenden, Erinnerungen und Sehgewohnheiten machen wir uns gemeinsam auf die Suche nach unserer großartigen, lokalen Theatergeschichte. Und ohne die heutige Arbeit von Schauspieler*innen könnten auch zukünftigen Archive nicht gefüllt werden. Im Gedächtnis des Publikums überdauert zumeist die Kunst der Schauspieler*innen, an die man sich noch Jahrzehnte später bewundernd erinnern wird. Zudem gehören veritable Theaterskandale, Entrüstungen, Irritationen zu lebendigen Theatererinnerungen ebenso dazu wie humorvolle Begleiterscheinungen bei einem Theaterbesuch samt spannenden Begegnungen und Diskussionen im Foyer. Tauchen Sie mit uns an einem Sonntagnachmittag bei Kaffee & Torte in die Welt der Schauspielkunst und der Schauspiel-Archive ein und teilen Sie Ihre Theatererinnerungen. Ihre ganz persönliche Schauspiel-Theateranekdote ist gefragt!