Every End is a New Beginning

Creme 21 Lichtenberger Straße 17, 74076 Heilbronn

Beim alljährlichen Silvester-Countdown im Creme 21 feiert man die Party des Jahres! Eine Nacht voller Glanz und Glamour, besten Beats und unvergleichlicher Stimmung. DJ SOTI wird für den perfekten Mixed Music Sound sorgen.

