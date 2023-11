Evi Wietschorke - Planet Silver

Ein Planet aus Silber? Was zunächst nicht zusammenhängend erscheint, wird in Evi Wietschorkes Malerei verbunden. Landschaften und technische Objekte – Landschaften aus technischen Objekten. Teils erinnert das Kinoformat der Leinwände an monumentale, aber auch dystopische Landschaftsszenerien, dann wieder sind es die sich zersetzenden metallischen Bruchstücke ehemaliger Fortbewegungsmittel, die sich zu angehäuften, blechern glänzenden Bergen auftürmen. Hier nähern sich diese zerfallenden Statussymbole wieder organisch lebendigen Formen an und tauchen die Arbeiten der in Esslingen lebenden Künstlerin in eine nostalgisch angehauchte Atmosphäre.

Vernissage: Mittwoch, 15.11.2023 um 19.30 Uhr

Einführung: Katharina Schick

Show Act: Arte Nacional Capoeira

Die Ausstellung ist während der Veranstaltungen zu besichtigen. Außerhalb der Veranstaltungen bitten wir um eine Terminvereinbarung unter Tel. 0711-388452

poly.fon - Ausstellungen in der Dieselstrasse in Kooperation mit artgerechte Haltung Bildende Künstler Esslingen e.V.