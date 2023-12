Danke Esslingen – Matthias Dornfeld

Der Esslinger Kunstverein zeigt die erste Einzelausstellung des Malers Matthias Dornfeld in Esslingen. Seine ungewöhnliche Malerei steht im Dialog zwischen In- und Outsider Avantgarden der Moderne.

Matthias Dornfelds Sujets sind Tiere, Blumen, Häuser. Porträts – so einfach, so leicht lesbar und dennoch steckt in ihrer Ausführung etwas Provokantes. Mit seiner frechen Malweise ist und war er für viele junge Künstler:innen Vorbild. Er ist 1960 in Esslingen geboren und aufgewachsen, hat in München Malerei studiert, war kurze Zeit dort an der Akademie Gastprofessor und lebt seit geraumer Zeit in Berlin. Sein Großvater gründete die Baumaschinenfirma DELMAG in Esslingen.

Bis vor Kurzem zeigte die Pinakothek der Moderne in München eine Ausstellung mit dem Titel Ungekämmte Bilder u.a. mit seinen Bildern. Treffender als mit dem Begriff des Ungekämmten lässt sich Matthias Dornfelds Malerei gar nicht beschreiben: unkonventionell, uneitel und widerborstig.