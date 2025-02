Es gibt kein Oben oder Unten, wenn die Performer mit „Cosmos“ in unendliche Weiten aufbrechen. Der Fantasie sind keine Grenzen und die Gravitation ist scheinbar außer Kraft gesetzt. Das Programm ist eine Symbiose von Trugbildern, umherwirbelnden Körpern, Lichteffekten und Laserprojektionen. Auf der Bühne entfaltet sich ein farbig leuchtendes Universum, in dem Landschaften mit Licht gemalt und Schatten in Farbe getaucht sind. Dabei werden die Naturgesetze in eine surrealistische Wirklichkeit umgeschrieben.

Sie durchqueren Raum und Zeit, weichen Sternschnuppen aus, nehmen ferne Sonnensysteme in den Fokus und schauen hinter bunt schillernde Spiralnebel. Auf ihrer Reise durch fremde Galaxien entdecken die Tänzer*innen und Akrobat*innen des eVolution Dance Theater fantastische Welten voll unbekannter Lebensformen.

Das eVolution Dance Theater steht für „Kreativität in Bewegung“ und wurde 2008 in Rom von dem aus den USA stammenden Tänzer und Choreografen Anthony Heinl gegründet. Seine Stücke sind eine raffinierte Verschmelzung von Technik, Tanz, Akrobatik, Zauberei und Schauspiel. So sorgt das eVolution Dance Theater für ein atemberaubendes Erlebnis, das Menschen jedes Alters in eine Welt voller Wunder entführt.