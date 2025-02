Als Charles Darwin sich der Tragweite seiner Theorie über die Entstehung der Arten bewusst wurde, bekannte er: „Mir ist, als gestehe ich einen Mord.“ Mit seinen über Jahrzehnte zusammengetragenen Hinweisen, Fakten und Überlegungen für die natürliche Entwicklung und Veränderung der Lebensformen blieb letztendlich kein Platz mehr für die biblische Schöpfungsgeschichte. Diese Konsequenz war ihm sehr wohl klar und beschäftigte ihn stark. Trotz seiner ansonsten umfangreichen Erklärungen und Begründungen für die Bildung neuer Arten, blieb er in zwei Bereichen wortkarg. Das eine war die Entstehung des Lebens überhaupt und das andere die Evolution des Menschen. Während er zur ersten Frage einfach noch viel zu wenig wusste, begnügte er sich beim Thema Mensch mit dem Satz: „Licht wird auf den Ursprung der Menschheit und ihre Geschichte fallen“. Er blieb hier mit Absicht offen, weil er sicher war, dass es eine noch größere Sprengkraft darstellte, wenn er seinen Mitmenschen nicht nur die göttliche Schöpfungsgeschichte raubte, sondern sie auch noch als Abkömmlinge affenartiger Vorfahren ansah. Zahlreiche Fossilfunde und genetische Untersuchungen lassen an dieser Abstammung mittlerweile keinerlei Zweifel. In der Veranstaltung werden zudem die Entwicklungen und Kompetenzen des Menschen vorgestellt, die seine Alleinstellungsmerkmale ausmachen.