Ewig und drei Tage

Manche Leute altern, andere reifen – Ein Themenabend von Hans Rasch.

Hans Rasch, Thomas Brasch, Sebastian Blau, Theodor Fontane, Fernando Pessoa, Hans Sahl, Friedrich E. Vogt blicken mit Witz, Tiefgang, Poesie und feinsinniger Sprachkunst auf das Älterwerden. Szenen, Dialoge, Texte und Gedichte verweben sich zu einem vielstimmigen Mosaik über eine besondere Meisterschaft des Lebens – mal scharfsinnig, mal heiter, immer mit kluger Gelassenheit.Tröstliche und unterhaltsame Perspektiven für den Winterpalast des Lebens. Denn nur das Leben zählt, das noch vor dir liegt.