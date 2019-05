Die Medizingeschichte dokumentiert eine Fülle bemerkenswerter Konzepte des weiblichen Körpers. „Ex Utero“ geht auf Spurensuche:

Was haben uns die wandernde Gebärmutter, der große hysterische Bogen und der nach innen gestülpte Penis heute noch zu erzählen? Was wird als gesund, was als krank definiert? Wo (wer entscheidet das überhaupt?) verläuft die Grenze zwischen Schmutz und Reinheit? Wie viel ungewollte Poesie ist hier verborgen, wie viel Witz? Eine Zurschaustellung mit Objekten und einigen Experimenten mit Reifröcken, Seifen und viel Theater.

Gefördert von der Stiftung Erlebnis Kunst