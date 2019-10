Excel Spezial

Sie arbeiten mit unübersichtlichen Listen, vielen Spalten und endlosen Zeilen? Sie wollen Ihre Daten in verdichteter, zusammengefasster Form darstellen, gruppieren, auswerten sowie schnelle Summen und prozentuale Anteile darstellen und diese auch in ein Diagramm umsetzen? In diesem Intensivkurs mit max. vier Teilnehmern lernen Sie wie sich mit Pivot große Datenmengen auf überschaubare Größen reduzieren lassen und wie Sie Auswertungen durchführen.

Inhalte:

-Layout der Pivot-Tabelle planen, erstellen und anpassen

-Ergebnisse ein- und ausblenden

-Ausblenden von Elementen

-Berichte

-Daten gruppieren

-Wertfeldeigenschaften

-Diagramme erstellen und bearbeiten

-Druckfunktionen für Pivot-Charts

Voraussetzung: Excel Aufbaukurs oder Kenntnisse, die den Inhalten entsprechen.