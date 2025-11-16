exEat – Das Rätsel-Dinner | „Das goldene Rezept“

Ein träumender Chefkoch.
Eine kulinarische Legende.
Er will das Geheimnis entlüften.
Ob es ihm gelingen wird?
Mit Unterstützung vielleicht…Sind Sie bereit?
Was Sie an diesem besonderen Abend erwartet:
• Ein leckeres Drei-Gänge-Menü
• Eine spannende Geschichte
• Knifflige Rätsel
Lernen Sie neue Leute oder Familie, Freunde und Kollegen in einem ganz anderen Rahmen kennen.
Wie der Abend genau abläuft:
• Zusammen mit anderen Gästen werden Sie ein Tisch von 5 bis 10 Personen bilden
• Sie rätseln gemeinsam am Tisch aber agieren als ganzer Raum
• Der Gang wird freigeschaltet, sobald jeder Tisch das Rätsel entschlüsselt hat
Gesellschaftlich, kulinarisch und überraschend: Unser Event wird für Sie ein unvergessliches Erlebnis sein.
Teamwork, Logik und eine gute Beobachtungsgabe sind der Schlüssel zum Erfolg bzw. zum Essen!