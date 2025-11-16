exEat – Das Rätsel-Dinner | „Die gestohlenen Ohrringe“

Mauerwerk Hindenburgstr. 22, 71083 Herrenberg

Eine Meisterdetektivin und ihre alte Hass-Liebe.

Er ist zurück und ihre Ohrringe sind weg.

Es muss aufhören und sie braucht Ihre Hilfe…

Werden Sie den Meisterdieb mit ihr schnappen?

Was Sie an diesem besonderen Abend erwartet:

•        Ein leckeres Drei-Gänge-Menü

•        Eine spannende Geschichte

•        Knifflige Rätsel

Lernen Sie neue Leute oder Familie, Freunde und Kollegen in einem ganz anderen Rahmen kennen.

Wie der Abend genau abläuft:

•        Zusammen mit anderen Gästen werden Sie ein Tisch von 5 bis 10 Personen bilden

•        Sie rätseln gemeinsam am Tisch aber agieren als ganzer Raum

•        Der Gang wird freigeschaltet, sobald jeder Tisch das Rätsel entschlüsselt hat

Gesellschaftlich, kulinarisch und überraschend: Unser Event wird für Sie ein unvergessliches Erlebnis sein.

Teamwork, Logik und eine gute Beobachtungsgabe sind der Schlüssel zum Erfolg bzw. zum Essen!

