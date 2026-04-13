exEat – Das Rätsel-Dinner | „Die gestohlenen Ohrringe“

Eine Meisterdetektivin und ihre alte Hass-Liebe.
Er ist zurück und ihre Ohrringe sind weg.
Es muss aufhören und sie braucht Ihre Hilfe…
Werden Sie den Meisterdieb mit ihr schnappen?
Was Sie an diesem besonderen Abend erwartet:
• Ein leckeres Drei-Gänge-Menü
• Eine spannende Geschichte
• Knifflige Rätsel
Lernen Sie neue Leute oder Familie, Freunde und Kollegen in einem ganz anderen Rahmen kennen.
Wie der Abend genau abläuft:
• Zusammen mit anderen Gästen werden Sie ein Tisch von 5 bis 10 Personen bilden
• Sie rätseln gemeinsam am Tisch aber agieren als ganzer Raum
• Der Gang wird freigeschaltet, sobald jeder Tisch das Rätsel entschlüsselt hat
Gesellschaftlich, kulinarisch und überraschend: Unser Event wird für Sie ein unvergessliches Erlebnis sein.
Teamwork, Logik und eine gute Beobachtungsgabe sind der Schlüssel zum Erfolg bzw. zum Essen!