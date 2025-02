exEat – Das Rätsel-Dinner | „Verschollen im Bermuda-Dreieck“

Lernen Sie neue Leute oder Familie, Freunde und Kollegen in einem ganz anderen Rahmen kennen.

Wie der Abend genau abläuft:

• Zusammen mit anderen Gästen werden Sie ein Tisch von 5 bis 10 Personen bilden

• Sie rätseln gemeinsam am Tisch aber agieren als ganzer Raum

• Der Gang wird freigeschaltet, sobald jeder Tisch das Rätsel entschlüsselt hat

Gesellschaftlich, kulinarisch und überraschend: Unser Event wird für Sie ein unvergessliches Erlebnis sein.

Teamwork, Logik und eine gute Beobachtungsgabe sind der Schlüssel zum Erfolg bzw. zum Essen!

Das Menü:

Lachs | Tomate | Gurke | Salat

***

Gegrilltes Zanderfilet | Kraut | Rahm | Kartoffelpüree

Vegetarische Alternative:

Ratatouille | Pasta | Kräuter | Feta

****

Nougat | Ananas | Kokos | Minze

Auch wenn Unverträglichkeiten bekannt sind, sollten Sie das im Voraus mit uns besprechen…

Kontakt: info(at)mauerwerk.de)

Sie sitzen mit anderen Gästen an runden Tischen und interagieren miteinander, das führt zu einem unterhaltsamen und geselligen Abend in gemütlichem Ambiente. Die Tickets für diese Veranstaltung können Sie per E-Mail bestellen: johannes.storost(at)mauerwerk.de ...oder über den Ticket-Link, dann kommen Sie auf ein Formular und können uns Ihre Wünsche im Text mitteilen.