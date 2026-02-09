exEat – Das Rätsel-Dinner | „Verschollen im Bermuda-Dreieck“

Mauerwerk Hindenburgstr. 22, 71083 Herrenberg

Endlich Urlaub!

Steigen Sie ein, unser hochmodernes Kreuzfahrtschiff wartet auf Sie! Ob alles wie geplant laufen wird? Sehen Sie selbst.

Was Sie an diesem besonderen Abend erwartet:

•        Ein leckeres Drei-Gänge-Menü

•        Eine spannende Geschichte

•        Knifflige Rätsel

Lernen Sie neue Leute oder Familie, Freunde und Kollegen in einem ganz anderen Rahmen kennen.

Wie der Abend genau abläuft:

•        Zusammen mit anderen Gästen werden Sie ein Tisch von 5 bis 10 Personen bilden

•        Sie rätseln gemeinsam am Tisch aber agieren als ganzer Raum

•        Der Gang wird freigeschaltet, sobald jeder Tisch das Rätsel entschlüsselt hat

Gesellschaftlich, kulinarisch und überraschend: Unser Event wird für Sie ein unvergessliches Erlebnis sein.

Teamwork, Logik und eine gute Beobachtungsgabe sind der Schlüssel zum Erfolg bzw. zum Essen!

Info

Mauerwerk
