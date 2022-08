Großbritannien (2021)

FSK: 0 Jahre

Regie: Paul Morrison

Genre: Komödie, Romanze

Filmlänge: 86 Minuten

Ein Paar in den Sechzigern, Dave (Dave Johns) und Fern (Alison Steadman), lernt sich auf 23 Spaziergängen mit ihren Hunden kennen und lieben. Dabei stand am Anfang noch ein Streit: Pensionär Dave hatte seine Schäferhündin nicht angeleint, was weder die resolute Fern noch ihr Yorkshire-Terrier gut fanden…