Montagskino – In den besten Händen

Raf (Valeria Bruni Tedeschi) und Julie (Marina Foïs), ein Paar am Rande der Trennung, finden sich am Abend einer Pariser Gelbwesten-Demonstration in einer Notaufnahme wieder, wo sie fast ersticken.

Ihre Begegnung mit Yann (Pio Marmaï), einem wütenden und verletzten Demonstranten, wird die Gewissheiten und Vorurteile der beiden erschüttern. Draußen steigt die Spannung. Das Krankenhaus steht unter Druck und muss seine Türen schließen. Das Personal ist überwältigt. Es wird eine lange Nacht werden…

Frankreich (2021)

FSK: 12 Jahre

Regie: Catherine Corsini

Genre: Tragiekomödie, Drama, Komödie

Filmlänge: 99 Minuten