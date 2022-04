Exhibition on Screen: Frida Kahlo

"Exhibition on Screen“ ist eine Dokumentarfilmreihe, in der Meisterwerke der Kunstgeschichte gezeigt und erläutert werden. Die Filme verknüpfen Künstlerbiografien mit einem Blick hinter die Kulissen bahnbrechender Ausstellungen aus bedeutenden Kunsthäusern. Dabei wird Hintergrundwissen vermittelt und Detailkenntnis ermöglicht. „Ich male nie Träume oder Alpträume. Ich male meine eigene Realität.“ Dieses Zitat stammt von Frida Kahlo, einer der bekanntesten weiblichen Ikonen und bedeutendsten VertreterInnen einer volkstümlichen Entfaltung des Surrealismus. Die 1907 in Mexiko-Stadt geborene Künstlerin war eine erfolgreiche Selbstporträtmalerin, die die Leinwand als Spiegel durch alle Phasen ihres turbulenten und manchmal tragischen Lebens benutzte. Was für ein Mensch verbirgt sich also hinter ihren Bildern voller lebendiger Farben und emotionaler Ausdrucksfähigkeit, hinter den Selbstporträts mit dichten Augenbrauen und volkstümlicher Kleidung, hinter den vielen stimmungsvollen Stillleben?

Der Film vermittelt tiefe Einblicke in Kahlos zentrale Werke, aber auch in ihre fieberhafte Kreativität, ihre Schöpfer-und Widerstandskraft und ihre beispiellose Lust am Leben, an Politik, Männern und Frauen. Mit Schlüsselausstellungen, Kommentaren von Experten und Interviews mit berühmten Kahlo-Kuratoren, mit detaillierten Kunstanalysen und mit Fridas eigenen Worten wird ein tiefes Verständnis für die wahre Frida Kahlo geschaffen.