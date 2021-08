Die Industrie- und Handelskammern in Deutschland haben festgestellt, dass die Teilnehmer aller IHK-Gründungsberatungen insgesamt besser vorbereitet waren als in den Jahren davor - gute Voraussetzungen also für einen erfolgreichen Start in die Selbständigkeit. Um die Gründerinnen und Gründer noch besser mit den unternehmerischen Herausforderungen vertraut zu machen, werden beim Existenzgründertag der IHK-Bezirkskammer Göppingen wichtige Fragestellungen rund um die Selbständigkeit behandelt. Gleichzeitig bietet sich Gelegenheit, mit den Förderern und Unterstützern sowie mit erfolgreichen Gründern vor Ort ins Gespräch zu kommen.

Zahlreiche lokale Ansprechpartner sowie Experten aus der Region Stuttgart bieten dabei ihre Unterstützung an. Sie geben in Kurzvorträgen einen für Gründer und Startups in dieser komprimierter Form einmaligen Einblick in ihre Angebote.

Zu diesen Themen werden Kurzvorträge angeboten: