Existenzgründung

Die L-Bank, Bürgschaftsbank Baden-Württemberg und die Mittelständische Beteiligungsgesellschaft MBG führen darüber hinaus in Zusammenarbeit mit der Handwerkskammer Reutlingen und der IHK Reutlingen regelmäßig Finanzierungssprechtage durch.

Ein Blick von außen kann jedem Unternehmen gut tun. Dafür sind die betriebswirtschaftlichen Sprechtage der Handwerkskammer Reutlingen da. Die Betriebsberaterinnen und -berater der Kammer sind regelmäßig in den fünf Landkreisen des Kammerbezirks vor Ort und bieten Unterstützung in allen Fragen der Unternehmensführung an. Die Beratungen sind vertraulich und für Mitgliedsbetriebe kostenfrei.

Die individuelle Kurzberatung richtet sich vor allem an Existenzgründer.