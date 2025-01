EXIT Zone w/ Sideral (Habitat / Afterlife) / Beyond us / Noah Shah

Line-up

Sideral (Habitat / Afterlife)

Noah Shah (Einmusika)

Beyond us (Kowalski / Katermukke)

Neue Eventserie im Kowalski: EXIT ZONE ist eine Plattform für House und Melodic-Techno, kuratiert von Beyond us. Zum Auftakt steht Sideral an den Decks, ein aufstrebender Künstler, der aktuell die Melodic Techno-Szene prägt wie kaum ein anderer. Als Resident der Habitat, der Eventreihe von Mind Against, und mit Releases auf Labels wie Afterlife hat er sich international einen Namen gemacht. Tracks von Sideral finden sich regelmäßig in den Sets von Tale of Us, Adriatique und Mind Against – nur ein subtiler Beleg für seine künstlerische Klasse. Gemeinsam mit Noah Shah und den Gastgebern Beyond us entsteht ein Abend, der die Essenz der neuen Reihe auf den Punkt bringt: zeitlose Musik, präzises Handwerk und ein klarer Fokus auf Qualität. Bist du bereit für die Exit Zone?