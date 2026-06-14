Exklusiver Einblick in das Rathaus-Honig-Projekt auf der Dachterasse des Neuen Rathauses

Hoch über den Dächern von Leonberg summt neues Leben: Auf der Dachterrasse des Neuen Rathauses haben zwei Bienenvölker ihr Zuhause gefunden. Gemeinsam mit der Initiative „BienenBleibe“ setzt die Stadt damit ein sichtbares Zeichen für Klimaschutz, Nachhaltigkeit und biologische Vielfalt mitten im urbanen Raum.

Bei dieser besonderen Führung am Samstag, 11. Juli, erhalten die Teilnehmenden spannende Einblicke in das innovative Honigprojekt der Stadt. Erfahren Sie, warum Bienen für unsere Umwelt unverzichtbar sind, wie sie zur Bestäubung und Artenvielfalt beitragen und weshalb gerade Städte wertvolle Lebensräume für Insekten sein können.

Rund 100.000 „Rathausbienen“ sind seit April 2026 Teil der Stadtgemeinschaft – betreut von den beiden Leonberger Imkern und Lehrern Jakob Schwarz und Franz Reinharz. Mit großer Leidenschaft vermitteln sie Wissenswertes rund um Bienen, Honig und Naturschutz und geben faszinierende Einblicke in die Welt der Imkerei.

Natürlich darf auch der „Rathaushonig“ nicht fehlen: Das besondere Stadtprodukt ergänzt künftig das regionale Sortiment des städtischen i-Punkts und macht Nachhaltigkeit auf genussvolle Weise erlebbar.

Eine informative und genussvolle Führung für alle, die Natur, Nachhaltigkeit und das Leben der Bienen aus nächster Nähe entdecken möchten.

Treffpunkt ist um 17 Uhr am Haupteingang des Neuen Rathauses.

Dauer : ca. 1 Stunde