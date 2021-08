Zu Gast in der Stuttgarter Synagoge In der Pogromnacht 1938 wurde die prächtige Synagoge in Stuttgart angezündet und dem Erdboden gleichgemacht. Heute steht an derselben Stelle ein von außen unscheinbares Gebäude. Die Führung zeigt die fremde Welt im Inneren und informiert auch darüber, wie ein Gottesdienst abgehalten wird und wie die heutige Situation der israelitischen Religionsgemeinschaft ist. Vor der Führung gibt ein typisch jüdisches, d.h. koscheres Essen einen vertieften Einblick in die jüdische Kultur.

