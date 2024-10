Expansion des Universums – Dunkle Energie und Dunkle Materie - Vortrag

Seit langer Zeit beschäftigten sich Menschen mit dem Universum.

Wie entstand es, was wird aus ihm. Urknalltheorie, Schwarze Materie, Dunkle Energie sind Begriffe, welche zum tieferen Verständnis des Universums führen. Seit das John Webb- Teleskop 2021das in die Jahre gekommene Hubble- Teleskop im Weltraum ablöste, welches schon atemberaubende Bilder des Weltall zeigte, stößt das John Webb- Teleskop in bisher ungeahnte Grenzen des Universum vor, in die Zeit des Urknalls. Ist das Universum älter als wir bisher dachten, hält die Theorie seines Entstehens stand? Der Vortrag versucht Antworten darauf zu geben und zwar so, dass Sie auch ohne große Vorkenntnisse folgen können.