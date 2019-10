Expedition Erde: Die Abenteuer-Reiterin

× Erweitern Sonja Endlweber Der lange Ritt

Das große Pferde-Abenteuer und eine starke Frau. 10.000 km hat Sonja Endlweber im Sattel zurückgelegt. Sieben Jahre ritt sie durch die USA, Kanada und Alaska. Nun erzählt sie ihre Geschichte und präsentiert bildgewaltig ihr Abenteuer des Lebens in einer Live-Reportage mit fantastischen Bildern und Filmen.

Die Reise ging dorthin, wo der Westen Amerikas noch wild ist: in das Land der Cowboys, in die Heimat der Wölfe und Grizzlybären, hinauf in die Rocky Mountains, durch reißende Gletscherflüsse und weglosen Busch.

Neben den grandiosen Landschaften machten die Begegnungen mit Menschen die Reise zu etwas Besonderem. Und es waren die Pferde, die die Herzen dieser Menschen öffneten. Infos & Tickets: www.expedition-erde.de