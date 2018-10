Expedition Erde: Abenteuer Südsee - Entlang des pazifischen Feuergürtels in eine fremde Welt

Abseilen in aktive Vulkane in Vanuatu, Entdecken neuer Tierarten im dichten Dschungel in Papua

Neuguinea oder das Fotografieren einer traditionellen Mumifizierung - das ist der Arbeitsalltag der

Film- und Fotojournalistin Ulla Lohmann. Sie bereist seit Ihrem 18. Lebensjahr die Südsee und hat dort viele spannende Geschichten erlebt. Ulla Lohmann entführt uns mit ihrem packenden Vortrag entlang des pazifischen Feuergürtels in eine fremde Welt, die für sie zum zweiten Zuhause geworden ist. "Für mich einer der schönsten Flecken der Erde", sagt die Fotografin, die ursprünglich aus einem kleinen Dorf in der Pfalz kommt.

Erleben Sie spektakuläre Bilder der von BBC, GEO und National Geographic ausgezeichneten Fotografin und Filmemacherin Ulla Lohmann, live begleitet am Flügel von Bastian Hofmann.

Tickets gibt es bei allen bekannten VVK Stellen. Infos und online Tickets unter www.expedition-erde.de