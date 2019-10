Expedition Erde: Bis ans Ende der Welt

× Erweitern Thomas Rahn Bis ans Ende der Welt

„Bis ans Ende der Welt“ ist eine Geschichte über einen Aufbruch in die Welt voller Höhen und Tiefen, reich an faszinierenden Begegnungen und grandiosen Landschaften.

Mit 29 Jahren sagen Sabine Hoppe und Thomas Rahn Familie und Freunden Lebewohl, folgen der Neugierde und brechen auf in die Ungewissheit der Fremde. Sechs Jahre werden sie unterwegs sein und in dieser Zeit einmal den Globus umrunden, doch davon ahnen sie jetzt noch nichts. Der Aufbruch ist in jedem Fall eines: schwieriger als erwartet.

Die Multivision „Bis ans Ende der Welt“ steckt dann auch voller Überraschungen und unerwarteter Begegnungen.

Tickets bei allen bekannten VVK Stellen und online: www.expedition-erde.de