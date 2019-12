Pater Dr. Anselm Grün "Vom Ich zum Du – für sich und andere sorgen"

In seinem Vortrag spricht Pater Dr. Anselm Grün über die Sorge. Er sieht sie als eine Art Geschenk sowohl für das Zusammenleben in Familie und Gesellschaft als auch für uns selbst und im Verhältnis zu Gott an.

Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Was bedeutet das für unser Leben? Was ist die Quelle dieser Nächstenliebe? Hat die Nächstenliebe Grenzen oder kann sie grenzenlos sein? Sich um den anderen sorgen, ohne von sich selbst abzusehen – wie macht man das?

Vortrag mit anschließender Signierstunde.