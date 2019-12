Expedition Erde "Südafrika"

× Erweitern Dirk Bleyer Südafrika

National-Geographic-Fotograf Dirk Bleyer nimmt uns mit auf eine tierisch faszinierende Reise durchs wilde Südafrika. Highways, Staubpisten und verborgene Elefantenpfade führen ihn hinaus zu subtropischen Stränden an der Garden Route, ins wilde Buschland der Karoo und zu ursprünglichen Dörfern an der Wild Coast und in den Drakensbergen.

Erleben Sie aber auch das bunte quirlige Leben Kapstadts am Fuße des Tafelberges mit den Kulturen vieler Nationen.

Dirk Bleyer und ein Team von drei Kameraleuten waren unterwegs in den Nationalparks in einer faszinierenden Natur- und Tierwelt. Teilweise erhielten sie Genehmigungen, die bisher nur der BBC gewährt worden waren. Damit gelangen ihnen spektakuläre Aufnahmen von Tieren, die nicht nur dem Fotografen manchmal näher kamen, als ihm lieb war.

Für Bleyers LIVE-Reportage mit spektakulären Filmen, witzigen Originaltönen wurde eigens zur Show der Soundtrack von Filmmusikern komponiert. Erleben Sie aber auch wie skurril die Beziehungen zwischen Mensch und Tier sein kann. So erfährt man, was Erdmännchen gegen neue Autos haben oder ob Nilpferde fernsehen sollten oder nicht …, sie werden staunen!

So haben Sie Südafrika noch nie erlebt!