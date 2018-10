Expedition Erde: Weltklasse – Weltreise mit Kind

„Seid ihr wahnsinnig!? Ihr könnt mit Euren Kindern doch nicht so lange wegfahren!“ … „Amelie dafür aus der Schule zu nehmen, ist total unverantwortlich!“ … Was haben sich Annette und Malte Clavin nicht alles angehört. Und dann kamen dazu auch noch die eigenen Zweifel und Ängste dazu. Doch irgendwie – und auch davon erzählt der Vortrag - kriegen die beiden die Kurve, packen ihre beiden Töchter ein und steigen dreimal aus: 6 Monate Südostasien, 5 Monate Sri Lanka und 4 Monate Malaysia, Burma, Brunei. In ihrer ergreifenden Live-Reportage erzählen sie und Tochter Amelie ihre Geschichten und zeigen berührende Bilder und Filme ihrer Begegnungen mit faszinierenden Menschen und irrwitzigen Tieren. Am Ende ihrer Reisen entdecken die Clavins ein magisches Elixier, etwas, wovon sie nicht einmal zu träumen gewagt hätten.

Der Vortrag ist eine mitreißende Inspirationsquelle und ein gewaltiger Mutmacher für solche, die von einer Familienauszeit träumen. Alle anderen dürften sich auch auf beste Unterhaltung freuen. Kommen Sie mit auf das unvergessliche Abenteuer ‚Familienreise’!

Tickets gibt es bei der Touristinfo und allen bekannten VVK Stellen. Infos und online Tickets unter expedition-erde.de