Expedition Erde: Wilde Alpen - Sehnsuchtsberge

Steile Schluchten und einsame Täler, rauschende Gebirgsbäche und stille Gebirgsseen, liebliche Almwiesen und schneebedeckte Wipfel: Die Alpen sind die Sehnsuchtsberge der Deutschen.

Jede freie Minute verbrachte der Bergfotograf Bernd Ritschel in den letzten beiden Jahren in den „Wilden Alpen“. Er kletterte in tiefe Schluchten und blauschimmernde Gletscher, durchquerte unberührte Wälder und karge Felslandschaften, immer auf der Suche nach neuen Motiven für die National-Geographic-Fotoreportage.

Ein Mammutprojekt, in dem sehr viel Aufwand und Leidenschaft steckt.

Er nimmt Sie mit auf eine Reise in sechs Alpenländer – von den absoluten Highlights bis zu unbekannten Orten jenseits der Touristenpfade.

Der leidenschaftliche und routinierte Bergsteiger führt in seinen Fotos mit Kennerblick durch die magische Gebirgswelt und fängt das ein, was die Alpen so besonders macht.

Ob in den Dolomiten Italiens, im österreichischen Karwendel, im deutschen Wettersteingebirge, in den Seealpen Frankreichs, auf dem Triglav in Slowenien oder den Gipfeln der Schweiz.

Diese bildgewaltige Multivisions-Show zeigt die Alpen in ihrer ganz besonderen magischen Schönheit und die oft abenteuerlichen Erlebnisse von Bernd Ritschel.