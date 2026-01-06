EXPEDITION ERDE

Kanada und Alaska – Synonym für wilde Natur, Freiheit und Abenteuer, für Begegnungen mit Bären, Elchen, Walen und tanzenden Nordlichtern.

Auf der Suche nach unberührter Wildnis erkundet der Reisejournalist Pascal Violo die Rocky Mountains und den Denali-Nationalpark. Mit einem kleinen Propellerflugzeug umrundet er den Gipfel des „kältesten Berges der Welt“. Gemeinsam mit seiner Familie durchquert Violo auf einem Segelboot die Inside Passage, eine menschenleere Inselwelt im Südosten Alaskas.

Als Flussnomade paddelt Pascal Violo 800 km durch die ewigen Wälder Kanadas entlang des Yukon, des längsten freifließenden Flusses der Welt. Nach einer abenteuerlichen Begegnung mit einem Bären am Zelt erreicht er schließlich Dawson City und erforscht die Geschichte der Goldsucher um Jack London.