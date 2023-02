Expedition Erde: Leaving Tracks

LEAVING TRACKS

– Mountainbike Abenteuer

Zwei Mountainbiker fragen sich, welche Spuren sie hinterlassen, und erleben dabei ihr größtes Abenteuer. In einem verlassenen Bergdorf in den Ligurischen Alpen finden sie den perfekten E-Bike-Spielplatz und Freiraum für einen neuen Lebensentwurf.

Als die Welt im Frühjahr 2020 für einen Moment stillsteht, nehmen Katharina Fritzenwallner und Harald Philipp einen Abzweig. Raus aus dem bequemen Leben und hinein in ein Abenteuer mit offenem Ausgang.

In Triora in den Ligurischen Alpen ist die Zeit stehen geblieben. Ihr neues Zuhause ist ein 300 Jahre altes Steinhaus, der nächste Supermarkt 40 km entfernt. Katha und Harald leben ohne fließendes Wasser, aber mit den besten Trails Liguriens und der Provence vor der Haustür. Das E-Bike ist für sie Alltagsfahrzeug und Spielzeug in einem, der Weg zum Einkaufen ist ein großartiger Trail-Ride. Als Restaurateure verfallener Bergpfade integrieren sie sich in ihrer neuen Heimat.

Verlassene Wege neu interpretieren. Radikal – aber nicht dogmatisch. Katha und Harald sind keine Aussteiger, ihr Lebenswandel ist für sie ein Abenteuer. Integration statt Expedition. Italienisch ist bald keine Fremdsprache – und Permakultur kein Fremdwort mehr. Ihre E-Bikes fahren mit Sonnenlicht. Immer mehr junge Menschen ziehen zurück ins Tal. Eine neue Gemeinschaft entsteht. Katha und Harald sind Mitgestalter dieser Zukunft.

In seinem Live-Vortrag nimmt Harald Philipp Dich mit auf eine persönliche Reise. Ehrlich berichtet er von Erfolgen und Sackgassen. Oben auf der Bühne – aber immer auf Augenhöhe mit seinen Zuschauern. Sein Vortrag spricht neben Mountainbikern auch alle Bergsportler, Reisefans und Naturliebhaber an, die mit und ohne Bike unterwegs sind.