Expedition Erde

Im hohen Norden Europas, nördlich des Polarkreises, liegt eine ganz besondere Region. Für manche ist sie Europas letzte Wildnis, für andere ein Ort der Ruhe, Stille und Weite: Lappland!

Über vier verschiedene Länder erstreckt sich das Land: Nordnorwegen, Nordschweden, Nordfinnland und den äußersten nordwestlichen Zipfel Russlands. Die Bevölkerungsdichte zählt zu den niedrigsten in ganz Europa. Elch, Bär, Vielfraß und Polarfuchs teilen sich die Taiga, Tundra und die Bergwelt mit tausenden von Rentieren. An den Küsten brüten Papageientaucher, und Seeadler ziehen ihre Kreise.

Die Sami, die Ureinwohner dieses „Landes“, leben hier seit tausenden von Jahren. Früher folgten sie den Rentieren auf ihren langen Wanderungen, und noch heute spielen die Tiere eine wichtige Rolle im Leben dieses indigenen Volkes.