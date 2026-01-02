Expedition Erde

Die mehrfach ausgezeichnete Fotografin und Autorin Priska Seisenbacher bereist seit Jahren die Regionen der Hochgebirge Pamir und Karakorum, die Grenzregionen von Kirgistan, Tadschikistan, Pakistan, China und Afghanistan. Allein.

In ihrer fesselnden Live-Reportage erzählt sie von Menschen, die ihren Alltag in dieser rauen Region meistern, aber auch von Konflikten und Grenzerfahrungen.

Sie erlebt die zum Teil sehr unterschiedliche und überraschende Welt der Frauen, arrangierte Ehen, Opiumkonsum, Spionageverdacht und harte Arbeit – doch ebenso herzliche Gastfreundschaft, Träume, Sehnsüchte und atemberaubende Natur.

Als Frau bewegt sie sich zwischen zwei Welten, sitzt mit Männern am Feuer und teilt mit Frauen ihre intimsten Geschichten. Sie begegnet Konflikten und kulturellen Grenzerfahrungen, aber auch überraschender Offenheit und mutigen Aufbrüchen.

Eine Reportage über intensive Begegnungen, kulturelle Erfahrungen und Geschichten voller Grenzgänge in einer uns weitgehend unbekannten Welt, die uns meist verborgen bleibt.