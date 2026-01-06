Expedition Erde

Im Januar 2010 kommt die deutsche Biologin Stephanie Fuchs für ein Forschungsprojekt nach Tansania.

Dort trifft sie auf Sokoine, einen traditionell lebenden Massai. Die beiden verlieben sich ineinander, ziehen in sein Dorf, heiraten und werden Eltern.

Trotz kultureller Differenzen, Malaria, Blutvergiftung und Depression entscheidet sich Stephanie immer wieder für ihr Leben bei den Massai. Für uns reist sie aus Tansania an, um ihre Geschichte zu erzählen.

Als ursprünglich nomadisches Volk, das sich nur von Milch und Fleisch ernährt, sind die Massai heute ein Volk im Wandel. Dennoch bestehen Traditionen wie die Vielehe bis heute. Wer beginnt, gewisse Rituale zu hinterfragen, hört meistens nur: „Es ist unsere Kultur.“

Als Europäerin dies zu verstehen verlangt viel ab.

Stephanie Fuchs lernt die Sprache Maa und passt sich an das Leben ohne Strom und fließendes Wasser an. Sie ist nicht gekommen, um das Volk zu belehren. Sie will sich integrieren und lernen, Traditionen und Werte verstehen.