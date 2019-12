Expedition Impossible - Mit dem Fahrrad zur Himalaya-Expedition

Die epische Reise führt ihn über die legendäre Seidenstraße - quer durch den Iran, Kirgisien und Usbekistan bis nach Pakistan. Beim zweiten Mal wählt er eine nördlichere Route nach Tibet. Bei der Einreise nach China gerät er unter Spionageverdacht und muss aus der Grenzregion Yining fliehen. Endlich erreicht er den Shishapangma (8013m). Durch spektakuläre Eisbrüche und Steilflanken geht es in Richtung Gipfel. Doch wie so oft an solch hohen Bergen läuft bei der Besteigung vieles anders als geplant. Der Aufstieg wird überschattet von einem Lawinenunglück, von Unwetter, von Krankheit und Tod. Vor seiner Haustür starten und aus eigener Kraft den Gipfel eines Achttausenders erreichen - schon dieses eine Ziel scheint überaus hoch gesteckt. Doch Christian Rottenegger hat bei seinen Expeditionen noch ein anderes Ziel fest im Blick. Er will auf dem gesamten Weg mit eindrucksvollen, authentischen Bildern festhalten, wie sich fast alles verändert: die Natur, die Vegetation, die Menschen, ihre Kultur, das Klima, die Bedingungen und nicht zuletzt er selbst.