Paulinchen brennt - LDMR

Paulinchen Brennt

Wenn Paulinchen brennt, streuen Christian, Richard und Daniel Salz in die Wunde.Bei Kräutertee und Pastete werden bilinguale rhetorische Fragen undKalendersprüche in den Klangraum geworfen, die an den Verstand kratzen, dieVernunft merkwürdig aushebeln und den Wahnsinn erst hervorbringen. Alles, wassich Menschen antun, all der Hass, das Leid, das Elend, der Tod, alles basiert aufManipulation. Auf Appellen an Instinkte, die mensch überwinden könnte. Der funkyhibbelige Ausbruch ist in erster Linie Krach von der Basis und im zweiten Anlaufeine kreative Methode der freien Atonalität. (Underdog-Fanzine)LDMRMusikalisch bewegt sich LDMR zwischen atmosphärisch-schwebendenKlangteppichen, pulsierenden Melodien und distortionlastiger Rockmusik, welcheimmer wieder Raum lässt für meditative Momente, sowie explosiven Noise. LDMRist melodiös-sphärisch, geradlinig-verworren, sperrig und zugleich zugänglich; sieerschaffen und sie zerstören – Musik der Gegensätze.Präsentiert von Big Dipper Shows.Das Konzert findet in der Studiobühne statt.