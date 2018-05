× Erweitern Foto: Pixabay Mikrophon

Exploded View ist ein Kooperationsprojekt der in Großbritannien geborenen und mittlerweile in Berlin lebenden Künstlerin Annika Henderson.

Während der gemeinsamen Sessions in Mexico City hat die vierköpfige Truppe, ausgehend von Anikas krautrockigem Sound, einen ganz eigenen Stil gefunden, der sich noch einige Stufen vom Ausgangsmaterial entfernt hat. Die Zusammenarbeit mündete bereits 2016 in einer selbstbetitelten LP, die ohne Netz und doppelten Boden nur aus direkt aufgenommenen ersten Takes besteht. Düster? Aber ja! Spannend? Aber hallo! Ein Jahr nach dem gleichnamigen Debütalbum meldet sich die Berlin-Mexiko-Freundschaft im November 2017 mit einer neuen EP zurück. „Summer Came Early“ nennt sich das 4-Track starke Werk. Musikalisch sind sich Annika Henderson, Martin Thulin, Hugo Quezada und Amon Melgarejo treu geblieben und liefern mit „Summer Came Early“ vier starke Krautperlen ab.