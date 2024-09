explorhino Entdeckertour: die Physik der Schwäbischen Alb

Erdbeben und Echolot… die spannende Physik der Schwäbischen Alb:

Die Schwäbische Alb ist ein Mittelgebirge mit toller Geschichte und einer spannenden Geologie. Ob bebende Böden, beeindruckende Höhlen oder hochspezialisierte Höhlenbewohner… was die Schwäbische Alb ausmacht, hat viel mit Physik zu tun! Was genau, das erfahrt ihr am 18. Oktober bei der Entdeckertour „Physik der Schwäbischen Alb“ im explorhino. Bei spannenden Experimenten erlebt ihr in der interaktiven Ausstellung hautnah, wie viel Physik in der Schwäbischen Alb steckt und werdet – dank schlauer Hintergrundinfos – zu echten Experten der Schwäbischen Alb.

Dauer ca. 45 Minuten. Für Kinder ab 7 Jahre, Jugendliche und Erwachsene.